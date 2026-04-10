Tragedia en Corrientes: un hombre murió tras perder el control de su moto

La capital provincial sumó una nueva víctima fatal por siniestros viales. Un hombre de 53 años, identificado con el apellido Encinas, murió este jueves por la noche luego de protagonizar una caída solitaria mientras circulaba en su motocicleta.

El hecho se registró alrededor de las 23:15, cuando Encinas se desplazaba en una motocicleta marca Zanella Hot de 90cc. Al llegar a la intersección de la avenida Artigas y la calle Moreno, y por causas que aún son materia de investigación pericial, el conductor perdió la estabilidad del rodado y terminó impactando violentamente contra el pavimento.

Intervención y peritajes

Alertados por el sistema de emergencias, efectivos de la Comisaría Décimo Novena (19°) se desplazaron hasta el lugar del siniestro.

A pesar de la rápida llegada del personal médico, los profesionales de salud solo pudieron constatar que el sujeto ya no presentaba signos vitales, habiendo fallecido de manera instantánea producto de las lesiones sufridas.

En el sitio del accidente, los peritos de la Policía de Corrientes llevaron a cabo las diligencias de rigor para determinar si existió la participación de otro vehículo o si el siniestro fue producto de una falla mecánica o una mala maniobra.