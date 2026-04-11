Fijaron fecha para el inicio del juicio por Loan: las tres claves de un debate esperado

Finalmente este sábado el Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó fecha para el inicio del juicio por el caso Loan Peña, a partir del 16 de junio de próximo.

Los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco definieron una serie de pautas para el orden del debate, que genera expectativa por el alcance nacional de la desaparición del niño de la localidad correntina de 9 de Julio.

Tres pautas claves

-El juicio iniciará el martes 16 de junio a las 9 y se realizará en la sala de audiencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes.

-Las audiencias se realizarán alternadamente los martes, miércoles y jueves, y a la semana siguiente, miércoles y jueves.

-Todo será público: el ingreso del público a la sala de debate estará supeditado a la capacidad del lugar, pero habrá transmisión en vivo por YouTube.

Gran expectativa

La decisión del Tribunal de fijar fecha de inicio para el juicio de Loan fue oficializada en una resolución de 21 puntos que se notificó este sábado a las partes que intervendrán en el proceso.

Allí asumen protagonismo la querella presentada por los padres del niño, María Noguera y José Peña, la Fiscalía Federal a cargo de Carlos Schaefer y la adjunta Tamara Pourcel, así como las defensas de los 17 imputados, siete de los cuales van a debate por sustracción y ocultamiento y otros 10, por el encubrimiento del caso.

El Tribunal irá al naranjal

Una de las medidas dispuestas por los magistrados fue confirmar una inspección ocular al naranjal del inmueble donde vive la abuela Catalina, sitio donde Loan fue visto por última vez.

Será el 19 de mayo a las 10 en la casa del paraje Algarrobal, donde las partes deberán proponer los testigos idóneos, además de que se llamarán a las fuerzas de seguridad para coordinar una adecuada documentación de esa instancia.

Un pedido urgente

Previo a esta resolución del Tribunal fijando la fecha para el juicio, el fiscal Carlos Schaefer y los padres de Loan, habían solicitado que en forma "urgente" se determine el inicio del debate.

Se trata de un pedido que se reflejó también en cuatro cartas dirigidas por MAría Noguera y José Peña al presidente Javier Milei, al ministro de Justicia de la Nación, a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal.

Es que el próximo 13 de junio se cumplirán dos años de la desaparición y sostienen que mientras no haya juicio, se limitan las posibilidades de que se rompa un pacto de silencio que, creen, aun existe entre los sospechosos.

En ese sentido, en recientes declaraciones al programa "Sin Freno", Schaefer apuntó a que los principales señalados de llevar adelante la maniobra para sustraer y ocultar al niño son Carlos Guido Pérez y su pareja, Victoria Caillava, junto a la tía del nene, Laudelina Peña y su concubino, Bernardino Antonio Benítez.

No obstante fue tajante al decir, también, "voy a ir contra los 10 acusados" de entorpecer la investigación y que se identificaron como supuestos mimebros de la fundación Lucio Dupuy -lo que resultó falso- e incluso, privaron de la libertad a los otros niños que participaron con Loan de la caminata por el naranjal, así como a Macarena Peña y Camila Núñez, primas de la víctima.

EN DESARROLLO