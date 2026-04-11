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PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

Incautaron un cargamento ilegal de más de 3 millones de pesos en Monte Caseros

Hallaron equipos de aire acondicionado y cigarrillos ocultos tras un rastrillaje terrestre.
 

Por El Litoral

Sabado, 11 de abril de 2026 a las 16:16

En un nuevo golpe al contrabando en la zona fronteriza, personal de la Prefectura Naval Argentina decomisó mercadería de origen ilegal valuada en más de $3.000.000. El procedimiento tuvo lugar en las cercanías de la localidad correntina de Monte Caseros, en el marco de las tareas de control y vigilancia que realiza la fuerza.


Tras una investigación previa que alertaba sobre posibles movimientos sospechosos, los efectivos desplegaron un rastrillaje exhaustivo en la zona conocida como Puerto La Cruz, específicamente a la altura del kilómetro 492,6 del río Uruguay.


Durante la inspección del terreno, el personal logró localizar ocho cajas de diferentes tamaños que habían sido acopiadas entre la vegetación. Al realizar la apertura de los bultos, se constató que contenían unidades de aires acondicionados y una importante cantidad de cartones de cigarrillos, todos sin el correspondiente aval aduanero.


La mercadería fue secuestrada de inmediato por infracción a la Ley de Código Aduanero. En la causa tomó intervención la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que ordenó el conteo final del cargamento y el inicio de las actuaciones correspondientes para determinar el origen y los responsables del traslado.

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