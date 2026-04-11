Correntino fue condenado como parte de una banda de "piratas del asfalto"

En los Tribunales de Gualeguaychú, Entre Ríos, condenaron a tres años de prisión por el delito de robo calificado a dos personas atrapadas en la madrugada del 5 de marzo, luego del asalto a mano armada a un camionero en esa provincia.

La sentencia recayó en Rodrigo Nahuel Maya, de 23 años oriundo de Paso de los Libres, Corrientes y Facundo Nahuel Castillo de 32 años de Pilar Buenos Aires, quienes fueron juzgados en las últimas horas, como integrantes de una banda de "piratas del asfalto".

El episodio se registró cuando un camionero de 34 años oriundo de Chaco y perteneciente a una empresa de transporte, detuvo su marcha sobre la banquina a la altura del kilómetro 158.

En el lugar bajó y se acercó hasta el camión de su compañero, pero cuando se dirigía hacia el rodado, advirtió la presencia de una camioneta utilitaria junto a su semirremolque, donde dos personas sustraían mercadería.

Pero al advertir la presencia inesperada del camionero, uno de los delincuentes lo apuntó con un arma de fuego y le dijo: “que m... haces acá, raja”. La víctima subió a su camión e inmediatamente se alejó, mientras alertaba a la Policía lo que estaba sucediendo.

Los asaltantes también debieron abortar lo que estaban haciendo y escaparon en el utilitario rumbo a la provincia de Buenos Aires. Llevaban 106 cajas que en su interior contienen 12 paquetes de bizcochuelo de 500 gramos cada uno.

Con los datos aportados, se montó un operativo cerrojo que derivó en una persecución sobre la misma ruta, finalizando a la altura del kilómetro 134, donde ambos fueron detenidos.

Tras permanecer un mes con prisión preventiva, los imputados fueron sometidos a un juicio abreviado, en el que admitieron su responsabilidad. Debido a que no contaban con antecedentes penales, recibieron una condena de ejecución condicional y recuperaron la libertad.