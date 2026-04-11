Trasladaba un búfalo faenado, sin papeles ni control de normas sanitarias

Efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de General Paz secuestraron productos cárnicos transportados sin condiciones sanitarias ni documentación, durante un control vehicular realizado en el paraje Timbó Corá.



El operativo se realizó sobre un camino vecinal frente al puesto policial “Matadero”, en el marco de operativos preventivos contra el abigeato y delitos rurales, según detallaron.



Los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta marca Toyota color blanca, conducida por un hombre mayor de edad quien manifestó que transportaba un animal de la especie bubalina recientemente faenado, alegando que el mismo había sufrido una lesión en un establecimiento rural y que su destino era la comercialización.



Al inspeccionar la caja del rodado, se constató la presencia de carne y vísceras sin control higiénico-sanitario ni documentación respaldatoria, por lo que se procedió al secuestro de la totalidad de la carga en presencia de testigos.



El hecho fue informado al fiscal de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal (Ley Sanitaria) y el secuestro de los productos.

Tras las pericias veterinarias, se recomendó la desnaturalización de la carne incautada, a fin de resguardar la salud pública y evitar su comercialización.