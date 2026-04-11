Corrientes: investigan a un remisero y a una mujer por la intoxicación de una adolescente en Goya

Un remisero y una mujer son investigados en Goya por su presunta participación en la intoxicación de una adolescente de 15 años. El hecho ocurrió el 4 de abril, cuando la joven terminó internada en el hospital regional tras haber consumido alcohol y drogas.

El relato del padre

La denuncia fue presentada por el padre de la víctima y ya está en manos de la Justicia. Según informó el periodista Juan Cruz Velasquez, el remisero buscó a la adolescente y a otras menores para ir a un boliche.

Horas después, la situación continuó en un motel ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en el acceso hacia Carolina. En ese lugar, según la información disponible, habrían consumido más sustancias junto a una mujer mayor de edad, ex nuera del denunciante.

Con el correr de la madrugada, la adolescente se descompuso y tuvo que ser llevada al hospital. Fue atendida de emergencia y quedó internada para su recuperación luego de ingresar con un estado de intoxicación.

La familia de la menor pidió a la Justicia medidas urgentes, entre ellas una restricción de acercamiento. La causa quedó en manos de la fiscalía, que avanza con la recolección de pruebas y testimonios.