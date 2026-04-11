Corrientes: un auto perdió el control y se estrelló contra una casa

Un automóvil impactó contra el frente de una vivienda en las primeras horas de este sábado en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, informaron fuentes policiales.

El hecho se registró sobre calle Berón de Astrada al 1200, donde por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del vehículo y terminó colisionando contra la fachada de una casa.

Tras el fuerte impacto, se produjo la rotura de parte del frente de la vivienda, aunque hasta el momento no trascendió si hubo personas lesionadas.

En el lugar trabajó personal policial, que intervino para ordenar la situación y recabar información sobre lo ocurrido.

También se realizaron las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.