Murió un motociclista tras chocar contra un árbol en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este domingo que un hombre de 30 años murió tras protagonizar un siniestro vial en la capital correntina.

El siniestro se registró en la intersección de las calles Turín y Palermo, donde por causas que aún se investigan, el conductor de una motocicleta perdió el control del rodado, lo que provocó su caída y posterior impacto contra un árbol.

De acuerdo a la información inicial, la víctima se desplazaba en una motocicleta marca Gilera Smash, cuando ocurrió el accidente.

Tras el fuerte impacto, personal de emergencias acudió al lugar y constató el fallecimiento en el sitio, sin que se pudiera hacer nada para salvar su vida.

En la zona trabajaron efectivos de la Comisaría Décimo Octava urbana, quienes realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.