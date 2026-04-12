Misterio tras el hallazgo de una camioneta que fue robada en la costanera

Fuentes inconstratables de la policía confirmaron a El Litoral el robo de una camioneta que permanecía estacionada en la avenida Costanera de la ciudad de Corrientes, y que fue hallada horas más tarde, abandonada en un barrio alejado del lugar del hecho.

Ocurrió este domingo a la madrugada y abrió una investigación a cargo de la Policía.

Se trata de una camioneta Toyota Hilux de color rojo que permanecía estacionada en inmediaciones de la avenida Costanera Sur y calle Quevedo, de la capital correntina.

Su propietario, un conductor de la provincia del Chaco, radicó una denuncia en la comisaría con jurisdicción en ese sector del paseo costero.

Horas más tarde, el vehículo fue hallado por la fuerza provincial en un sector residencial del barrio Pirayuí Dos.

El reporte del hallazgo se produjo durante el mediodía de este domingo.

Las autoridades intentan determinar las circunstancias en las que se produjo el robo y posterior abandono del vehículo, que es sometido a pericias de rigor.