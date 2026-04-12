Corrientes: recuperaron dos motos robadas en operativos policiales

La Policía de Corrientes informó que durante este domingo realizó procedimientos en la ciudad Capital que resultaron en el secuestro de dos motovehículos.

Se trata de dos intervenciones donde se logró recuperar rodados denunciados como sustraídos.

Los operativos fueron llevados adelante por personal del Grim Nº 5 y de la Comisaría VI Urbana en distintos puntos de la Capital.

Recupero en barrio Pirayuí

Durante la madrugada, dos efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº 5 —que se encontraban de franco de servicio— recuperaron una motocicleta de 110cc en el barrio Pirayuí.

El procedimiento se inició cuando los policías observaron a un sujeto a bordo de una moto con características similares a una denunciada como robada días atrás.

Al intentar identificarlo, el conductor huyó a gran velocidad y abandonó el rodado en inmediaciones de calle 752, para luego darse a la fuga hacia terrenos baldíos.

Con intervención de la Comisaría XV Urbana, se procedió al secuestro del vehículo, que sería el denunciado como sustraído.

Rastrillaje y hallazgo tras alerta al 911

En un segundo hecho, ocurrido durante la mañana, personal de la Comisaría VI Urbana actuó tras un alerta del sistema 911 por el robo de una motocicleta en calle P. Justo.

A partir del aviso, los uniformados realizaron un rápido rastrillaje que permitió localizar un rodado abandonado en Pasaje Galarza, entre Chacabuco y Bompland.

Tras las primeras averiguaciones, se confirmó que se trataba de la motocicleta denunciada, por lo que fue secuestrada y trasladada a la dependencia policial.

En ambos casos, los vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, mientras continúan las diligencias de rigor.