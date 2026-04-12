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Rápido accionar

Corrientes: efectivos policiales ayudaron en el nacimiento de una beba

El parto ocurrió en una vivienda y luego fueron trasladadas al hospital.

Por El Litoral

Domingo, 12 de abril de 2026 a las 20:53

Efectivos de la Policía de Corrientes asistieron a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en su vivienda y ayudaron en el nacimiento de una beba.

El hecho se registró alrededor de las 17:30 del sábado, tras un pedido de colaboración.

Accionar policial

En el lugar intervinieron el oficial auxiliar Gustavo Méndez y la oficial ayudante Micaela Gómez, de la Comisaría X Urbana, junto al sargento ayudante Jorge Oviedo, del Comando de Patrullas.

Los efectivos brindaron asistencia a la mujer durante el trabajo de parto, logrando que el nacimiento se produzca en el domicilio.

Traslado al hospital

Luego del parto, tanto la madre como la beba fueron trasladadas al Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

Desde el centro de salud informaron que ambas se encontraban en buen estado de salud.

Resultado favorable

El procedimiento concluyó sin complicaciones y con evolución favorable para la madre y la recién nacida.

Desde la fuerza destacaron el rápido y profesional accionar del personal interviniente.

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