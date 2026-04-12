Robo millonario en Mercedes: recuperan $12 millones y detienen a tres sospechosos

La Policía de Corrientes informó este domingo que lograron esclarecer en pocas horas un importante robo ocurrido en una agroveterinaria en la localidad de Mercedes, donde delincuentes se habían llevado una suma cercana a los 12 millones de pesos.

El hecho se registró en el comercio “Agroveterinaria San Martín”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 123. Según informaron, los delincuentes forzaron una puerta lateral para ingresar al local y sustrajeron el dinero junto a otros elementos.

Tras tomar conocimiento del ilícito, las fuerzas de seguridad activaron un operativo cerrojo en rutas nacionales, provinciales y caminos alternativos, con el objetivo de localizar a los responsables.

En ese marco, cerca de las 11.30, en inmediaciones de El Sombrero se detectó un vehículo con características similares al buscado, que se dirigía hacia la capital correntina. Al advertir la presencia policial, sus ocupantes iniciaron una fuga a alta velocidad por caminos rurales.

La persecución culminó cuando el rodado fue interceptado. En ese momento, dos de los sospechosos descendieron y escaparon hacia una zona de monte, mientras que un tercer individuo identificado como de M. A. Navarro Ramírez alias "Gordo Cone", fue detenido en el lugar. Además, se secuestró el vehículo en el que se desplazaban, un Fiat Uno blanco.

A partir de eso, se desplegó un amplio operativo de rastrillaje, con participación de efectivos a pie, a caballo y el apoyo de drones, estableciendo un perímetro en la zona rural.

Como resultado del intenso despliegue, durante la noche fueron localizados y detenidos los dos prófugos identificados como M. J. M. Ramírez, alias "come moco" y M. A. Pereyra alias "mono", logrando además el secuestro de la totalidad del dinero robado.

Los tres detenidos, todos mayores de edad, junto con los elementos recuperados, quedaron a disposición de la Fiscalía de Mercedes.