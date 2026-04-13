Intensa búsqueda de una adolescente desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes activó este lunes un pedido de localización para encontrar a una menor de edad desaparecida en la ciudad Capital.
Se trata de Giuliana Valentina Ávalo, de 13 años, cuya desaparición fue denunciada ante la Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor, últimas horas de esta jornada.
De acuerdo a la información oficial, la adolescente se ausentó durante la noche del domingo de su domicilio ubicado en el barrio Doctor Montaña.
En el caso interviene la Fiscalía de Investigación en turno.
Características físicas y vestimenta
Según detallaron las autoridades, la menor presenta las siguientes características:
- Contextura delgada
- Estatura aproximada de 1,55 metros
- Tez trigueña
- Cabello negro hasta la cintura con flequillo
- Ojos marrón oscuro
Al momento de su desaparición vestía:
- Pantalón jeans gris prelavado
- Buzo claro
- Zapatillas blancas
Cómo aportar información
Desde la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar datos que permitan dar con su paradero.
Quienes puedan brindar información pueden comunicarse a:
- Comisaría Segunda de la Mujer y el Menor: 3794-950976
- Sistema de Emergencias 911 (Capital)
- Línea 101 (interior provincial)
- O la dependencia policial más cercana