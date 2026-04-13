¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Goya La Libertad Avanza Mauricio Macri
Goya La Libertad Avanza Mauricio Macri
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Buscan a una adolescente de 17 años desaparecida en Paso de los Libres

Ante cualquier información pueden llamar al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

Por El Litoral

Lunes, 13 de abril de 2026 a las 07:56

La Policía de Corrientes informó este lunes que iniciaron la búsqueda de una menor de 17 años que se encuentra desaparecida en la localidad de Paso de los Libres.

Se trata de Tiziana Noemí Pereyra, quien, según la denuncia radicada por un familiar, se había ausentado de su domicilio en las últimas horas. 

De acuerdo a los datos brindados, la joven presenta contextura robusta, mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez morocha, cabello negro largo por debajo de los hombros con flequillo y ojos negros. Además, se informó que no posee tatuajes.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto negro, remera de mangas cortas verde y zapatillas negras con puntos blancos.

En el caso tomó intervención la Fiscalía de Investigación en turno, mientras que la Policía continúa con tareas de búsqueda para dar con la adolescente.

Cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla puede ser aportado en la Comisaría de la Mujer y el Menor, en la dependencia policial más cercana o a los números de emergencia 911 (Capital) y 101 (Interior).

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD