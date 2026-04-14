Viajaba a Corrientes con droga: mujer detenida con más de dos kilos de cocaína

Gendarmería Nacional informó que secuestró droga que era tranportada por una mujer, cuyo destino final era la provincia de Corrientes.

La detención se realizó en la provincia de Formosa se realizó un control en un colectivo que iba de camino a Corrientes. Una pasajera transportaba consigo dos kilos de cocaína.

Control en ruta y detección

El procedimiento fue realizado por efectivos de Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional Nº 11, a la altura del kilómetro 1.286, en un control dependiente del Escuadrón 16 “Clorinda”.

El colectivo había partido desde Clorinda y se dirigía hacia territorio correntino.

Durante la inspección, se detectaron inconsistencias en el relato de una pasajera, lo que motivó una revisión más exhaustiva de su equipaje.

Hallazgo de la droga

Mediante el uso de un escáner instalado en el puesto de control, se identificaron objetos sospechosos dentro de un bolso de mano.

Al abrirlo, los gendarmes encontraron dos paquetes rectangulares envueltos en una frazada. Tras realizar el narcotest, se confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína.

El peso total de la sustancia secuestrada fue de 2 kilos con 125 gramos.

Intervención judicial

La mujer, de nacionalidad paraguaya, fue detenida en el lugar por disposición de la Unidad Fiscal Federal de Formosa.

Además del estupefaciente, se secuestró un teléfono celular como parte de la investigación.