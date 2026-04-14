Detuvieron en Chaco a un hombre buscado por abuso de menores en Corrientes

Detuvieron en Chaco a un hombre buscado por abuso sexual en Corrientes, quien está vinculado a una causa de pedofilia y corrupción de menores. El operativo de captura se realizó este martes por la mañana, en la ciudad de Resistencia.

La detención

El procedimiento se llevó adelante alrededor de las 9:45, luego de una solicitud judicial que facilitó la intervención de autoridades chaqueñas. Previo al allanamiento, la Policía realizó tareas de inteligencia y vigilancia en la zona, que permitieron ubicar la casa donde se escondía el sospechoso.

De esta manera, con la participación de unidades especiales, se irrumpió en el domicilio y se logró la detención del acusado. El hombre, conocido como “El Rosarino”, fue puesto a disposición de la Justicia correntina.

El detenido está vinculado a una causa por abuso sexual con acceso carnal, en el marco de una investigación más amplia. El expediente, radicado en Corrientes, incluye cargos por pedofilia y corrupción de menores.

Desde el ámbito judicial destacaron la articulación entre las fuerzas de seguridad de ambas provincias. Señalaron que el trabajo coordinado fue clave para concretar la captura de una persona considerada peligrosa.