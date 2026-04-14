Investigan la muerte de un joven en Gobernador Virasoro

La Justicia ordenó investigar la muerte de un joven de 19 años ocurrida en confusas circunstancias en la tarde del lunes en las afueras de la ciudad de Gobernador Virasoro, la cual estaría relacionada con el consumo de estupefacientes.

El hecho recayó en sede de la Comisaría Segunda, donde se tomó conocimiento de que dos jóvenes habían ingresado sin permiso a un campo, al parecer con intenciones de realizar cacerías.



Cuando una comitiva policial se trasladó, halló a uno de ellos en malas condiciones de salud ya que habría comenzado a convulsionar por lo cual fue llevado de urgencia hacia un centro de salud, donde al cabo de un rato se produjo su deceso. Un menor de 17 años, que estaba con la víctima habría admitido un consumo de estupefacientes por lo cual la Unidad Fiscal en turno ordenó que el cuerpo sea sometido a una autopsia para determinar las verdaderas causales del deceso.



Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fueron unos cortes en uno de sus brazo y según el único testigo, la víctima se habría autolesionado con un arma blanca mientras alucinaba.

Con el paso de las horas, los estudios forenses clarificarán lo ocurrido....