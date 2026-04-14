Golpe al narcotráfico Corrientes: secuestran cocaína, dólares y detienen a una mujer

En el marco de la lucha contra el comercio de sustancias prohibidas, la Policía de Corrientes ejecutó un exitoso operativo en el barrio Santa Lucía de la capital provincial.

Tras una serie de tareas investigativas, efectivos de la Comisaría Décimo Octava (18°) desarticularon un centro de distribución de estupefacientes que operaba en una vivienda particular, logrando la incautación de un importante cargamento y la detención de la principal sospechosa.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la intersección de las calles Yugoslavia y Verona. Al ingresar al inmueble, los uniformados se encontraron con un escenario que evidenciaba la actividad ilícita: una estructura dedicada al fraccionamiento y venta de sustancias bajo la modalidad de narcomenudeo.

El botín del allanamiento

Durante la requisa, los investigadores hallaron 47 dosis de cocaína listas para ser comercializadas, además de varios trozos de la misma sustancia aún sin fraccionar. El pesaje y las pruebas de campo confirmaron la pureza de la droga, que junto al resto de los elementos secuestrados, arrojan un aforo total estimado en 9 millones de pesos.

Además de la droga, la policía incautó:

Una suma no especificada de dinero en efectivo , compuesta por billetes de pesos argentinos y dólares estadounidenses .

Cinco teléfonos celulares de distintas marcas y modelos, que serán peritados para rastrear conexiones con proveedores o clientes.

Situación judicial

Como resultado del allanamiento, una mujer de 30 años fue detenida en el lugar. Según fuentes policiales, la implicada fue trasladada a la dependencia correspondiente junto con los elementos secuestrados, quedando a disposición de la Justicia provincial y federal bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

El operativo se suma a una serie de procedimientos que la fuerza provincial viene realizando en el cordón sur de la capital correntina para desarticular los denominados "kioscos" de droga, cuya presencia suele estar vinculada al incremento de delitos contra la propiedad en los barrios periféricos.