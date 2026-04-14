La Policía secuestro preventivamente un monopatín eléctrico

En un operativo de prevención de ilícitos, la Policía recuperó un monopatín eléctrico al sorprender en la madrugada de este martes, a un joven que abandonó el vehículo al advertir la presencia del patrullero de la la Comisaría Sexta Urbana.

Fue alrededor de las 5,30, cuando lograron el secuestro preventivo del rodado por calles Colombia y Nuestra Señora de Pompeya, donde observaron a un sospechoso.

Al notar la presencia policial, emprendió su fuga, dejando abandonado el equipo marca Interbras, modelo HS-04.

El rodado fue trasladado a la dependencia policial a fin de continuar con las diligencias correspondientes.

