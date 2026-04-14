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COMISARIA SEXTA URBANA

La Policía secuestro preventivamente un monopatín eléctrico

Un sospechoso vio a la Policía y abandonó el vehículo
 

Por El Litoral

Martes, 14 de abril de 2026 a las 18:38

En un operativo de prevención de ilícitos, la Policía recuperó un monopatín eléctrico al sorprender en la madrugada de este martes, a un joven que abandonó el vehículo al advertir la presencia del patrullero de la la Comisaría Sexta Urbana.

Fue alrededor de las 5,30, cuando lograron el secuestro preventivo del rodado por calles Colombia y Nuestra Señora de Pompeya, donde observaron a un sospechoso.


Al notar la presencia policial, emprendió su fuga, dejando abandonado el equipo marca Interbras, modelo HS-04.  

El rodado fue trasladado a la dependencia policial a fin de continuar con las diligencias correspondientes.
 

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