Stunts y seguidores: capacitaron a cientos de policías para frenar a las motos sin control

En las instalaciones del Círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes, se desarrolló la capacitación "Estrategias de intervención y contención para alteración del orden público", una iniciativa clave para fortalecer la respuesta operativa de las unidades motorizadas de la fuerza provincial.

La formación buscó dotar a los efectivos de herramientas técnicas para la prevención, contención y control de disturbios con el enfoque principal en priorizar la seguridad vial.El programa de estudios incluyó ejes fundamentales de la propuesta institucional actual, tales como: Inteligencia previa y monitoreo; saturación preventiva e intercepción selectiva; contención perimetral; y actuación posterior con respaldo probatorio.

El dictado estuvo a cargo del director de Planeamiento y Operaciones, comisario mayor Alfredo Ricardo Delgado, en base a directivas del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía.