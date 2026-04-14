¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

inflación yaguareté escuela barrio Ponce
inflación yaguareté escuela barrio Ponce
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
PREVENCION

Stunts y seguidores: capacitaron a cientos de policías para frenar a las motos sin control

Personal motorizado recibió formación avanzada en estrategias de intervención, prevención y control en ámbitos urbanos
 

Por El Litoral

Martes, 14 de abril de 2026 a las 19:14

En las instalaciones del Círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes, se desarrolló la capacitación "Estrategias de intervención y contención para alteración del orden público", una iniciativa clave para fortalecer la respuesta operativa de las unidades motorizadas de la fuerza provincial.


La formación buscó dotar a los efectivos de herramientas técnicas para la prevención, contención y control de disturbios con el enfoque principal en priorizar la seguridad vial. Según detallaron, se trató además de asegurar que el accionar policial sea racional, coordinado y estrictamente apegado a la legalidad vigente.
El programa de estudios incluyó ejes fundamentales de la propuesta institucional actual, tales como: Inteligencia previa y monitoreo; saturación preventiva e intercepción selectiva; contención perimetral; y actuación posterior con respaldo probatorio.


El dictado estuvo a cargo del director de Planeamiento y Operaciones, comisario mayor Alfredo Ricardo Delgado, en base a directivas del Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía. 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD