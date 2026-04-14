Tres imputados por un millonario secuestro de mercadería ilegal en Corrientes

Durante la tarde de este martes, integrantes de la Prefectura Naval Argantina llevaron a cabo un importante procedimiento contra el contrabando en la zona de Paso de los Libres. El operativo, que contó con el despliegue de personal adicional para asegurar el perímetro, resultó en la identificación de un hombre y dos mujeres, todos mayores de edad y de nacionalidad argentina.



Los involucrados se desplazaban en un vehículo particular transportando una carga de origen extranjero que carecía de la documentación aduanera requerida por la Ley 22.415 (Código Aduanero).



Entre los elementos secuestrados se destacan materiales de construcción así como gran cantidad de cerámicos y pegamentos para interiores. Además de equipos de telefonía celular y sumas en diversas divisas, incluyendo 33 reales y US$ 300 dólares.

El rodado fue incautado como medio empleado para la infracción.



Según un avalúo dado a conocer, el valor total de la mercadería y los bienes secuestrados asciende a $36.538.000, además de los montos en moneda extranjera mencionados.



En el hecho tomó intervención la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, que dispuso la notificación de la imputación por el delito de contrabando a los tres implicados. Tras completar los trámites legales, los sospechosos recuperaron la libertad, aunque permanecen supeditados a la causa judicial en curso.