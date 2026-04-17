Corrientes: asaltaron a un contador tras salir del banco y le robaron $20 millones

Un contador fue asaltado el miércoles al mediodía en la zona céntrica de Corrientes, luego de retirar dinero del banco. Le robaron un bolso con alrededor de 20 millones de pesos cuando llegaba a su oficina entre las calles San Martín y Brasil.

El ataque: el contador fue internado

De acuerdo a la información inicial, la víctima fue interceptada por dos personas que circulaban en moto. El contador intentó defenderse durante el forcejeó, pero los delincuentes le robaron el bolso y escaparon.

Durante el ataque, el hombre recibió golpes y sufrió lesiones, por lo que debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Escuela, donde fue internado por traumatismos en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Análisis de las cámaras de seguridad

Respecto a las circunstancias del robo, según la víctima se puede tratar de un hecho al azar ya que nadie tenía conocimiento de su visita al banco. Además, declaró que contó el dinero de manera aislada y luego se lo envolvieron en una bolsa.

En cuanto a la investigación, fuentes policiales le explicaron a El Litoral que los delincuentes quedaron registrados en las cámaras de seguridad de la zona. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos, ni se recuperó el dinero.

El caso está a cargo de la Comisaría Tercera junto a la Dirección de Investigaciones Criminales.