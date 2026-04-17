Accidente en Corrientes: un conductor atrapado tras un choque

Un accidente de tránsito se registró este viernes en la intersección de la avenida Cazadores Correntinos y la calle Reconquista de la ciudad de Corrientes, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta, dejando como saldo una persona herida y daños materiales de consideración.

El choque fue protagonizado por un Fiat 147 blanco y una motocicleta. La fuerza del impacto quedó registrada en la escena: mientras la moto quedó tendida en la esquina de la intersección, el auto terminó su recorrido casi a mitad de cuadra sobre la avenida, con su parte frontal totalmente destruida.

Operativo de rescate

Ante el aviso del siniestro, personal de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Corrientes se hizo presente en el lugar para asistir a los involucrados. Según informaron desde el cuerpo de bomberos, una persona —cuya identidad no fue trascendida— debió ser rescatada tras quedar atrapada dentro del habitáculo del automóvil.

Una vez liberada, la víctima fue asistida por el personal de salud presente para determinar la gravedad de las lesiones.