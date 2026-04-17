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SUCEDIO EN SANTA ROSA

Recuperaron casi $3 millones robados a un comercio en Corrientes

Hay un menor de 17 años implicado, cuyo accionar quedó registrado en cámaras
 

Por El Litoral

Viernes, 17 de abril de 2026 a las 21:09

El millonario robo a una ropería de Santa Rosa, fue esclarecido en cuestión de horas por personal policial de la Comisaría local, en colaboración con la Fiscalía en turno.
Tras la recuperación de casi la totalidad de unos $3 millones denunciados como sustraído por el, propietario del local “Ropería Brianna”, ubicado sobre la Ruta Nacional 118. Por el hecho quedó implicado un menor de 17 años
A partir de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del local, el personal policial pudo identificar al sospechoso que horas después fue localizado. Los efectivos hallaron en su poder $2.939.000, dinero que había sido escondido, logrando así recuperar la mayor parte del monto robado.
El caso fue puesto en conocimiento del fiscal Carlos Daniel Lezcano, quien dispuso que el menor sea trasladado a la comisaría y posteriormente entregado a sus progenitores, conforme a la normativa vigente. Además, se ordenó el secuestro del dinero recuperado.
La causa fue caratulada como “supuesto robo”, y continúa en etapa investigativa para determinar si hubo otros implicados. 

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