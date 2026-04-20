Corrientes: rescatan a una mujer de 93 años tras una noche de rastrillaje en Goya

La Policía de Corrientes informó que este lunes finalizó con éxito la búsqueda de una mujer mayor de edad en la localidad de Goya, la cual desapareció el domingo luego de ir al cementerio.

Una mujer de 93 años, identificada como Lidia Gregoria F., fue encontrada con vida tras haber sido reportada como desaparecida en la zona rural de Goya.

Según la información oficial, la mujer salió de su domicilio en la Tercera Sección Buena Vista con destino a un cementerio de la zona, sin regresar posteriormente, lo que motivó la preocupación de sus familiares.

Ante esta situación, se dio aviso a las autoridades, que activaron un operativo de búsqueda coordinado por la Unidad Regional II.

Rastrillaje durante la noche

El despliegue incluyó la participación de efectivos policiales y vecinos, con tareas de rastrillaje que se extendieron durante toda la noche.

Las búsquedas se realizaron a pie y a caballo en una zona de difícil acceso, con intervención de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica.

Hallazgo en la mañana del lunes

Finalmente, cerca de las 9 de la mañana, personal policial logró localizar a la mujer dentro de un monte cerrado, en estado de desorientación.

Tras el hallazgo, se constató que se encontraba en buen estado general de salud.

Sobre el hallazgo se informó a las autoridades correspondientes, dando por finalizado el operativo con resultado positivo. El procedimiento destacó la coordinación entre fuerzas de seguridad y la colaboración de pobladores de la zona.