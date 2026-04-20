Corrientes: recuperan moto robada escondida entre la vegetación

La Policía de Corrientes informó que el domingo recuperó una motocicleta en la ciudad Capital, la cual tenía pedido de secuestro.

Efectivos de la Comisaría VII Urbana recuperaron una motocicleta con pedido de secuestro, en el marco de tareas de prevención del delito.

Moto oculta y desarmada

El hallazgo tuvo lugar en inmediaciones de calle Iberá, entre avenida Ciudad de Arequipa y Ricardo Gutiérrez, donde los policías detectaron un bulto oculto entre la vegetación.

Al inspeccionar el lugar, constataron que se trataba de una motocicleta desarmada, con sus partes dispersas.

Verificación y secuestro

Tras consultar los números de motor y chasis en el sistema correspondiente, se confirmó que el rodado tenía pedido de localización y secuestro por un hecho denunciado días atrás.

La motocicleta fue secuestrada y puesta a disposición de la fiscalía interviniente.

El vehículo fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde se continúan con las diligencias para avanzar en la investigación del caso.