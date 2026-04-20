Hallaron muerto a un prefecto correntino en Chaco

Un trágico hecho se registró en el acceso al puerto de Barranqueras, donde un efectivo de la Prefectura Naval Argentina fue hallado sin vida mientras cumplía funciones.

Según la información oficial, se trata del ayudante de tercera Jerónimo de la Cruz Aguirre, quien se encontraba cubriendo el puesto de guardia N° 1. En ese contexto, el agente habría efectuado un disparo con su arma reglamentaria dentro del sanitario del puesto.

De manera inmediata, se dio aviso al sistema de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de personal de salud y efectivos de la Policía del Chaco, pertenecientes a la Comisaría 1ª de Barranqueras.

Fuentes oficiales indicaron que Aguirre era oriundo de Corrientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del Dr. Marcelo Burela, quien dispuso la intervención del Escuadrón 51 “Fontana” de Gendarmería Nacional Argentina para avanzar con las actuaciones correspondientes y esclarecer las circunstancias del hecho.