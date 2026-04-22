Desarticularon un desarmadero ilegal de motos en Corrientes

La Policía de Corrientes logró desmantelar este miércoles un centro de desguace clandestino que operaba en la Capital. Las intervenciones, que incluyeron dos allanamientos simultáneos, permitieron recuperar piezas de diversos rodados y la demora de un sospechoso vinculado a la actividad ilegal.

El procedimiento fue llevado adelante por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (DIC), quienes ejecutaron las órdenes judiciales en viviendas situadas sobre la calle 9 de Mayo, en el corazón del barrio Quinta Ferré.

Investigación por robos y hurtos

La irrupción policial fue el corolario de una investigación previa que buscaba determinar el destino de numerosas motocicletas denunciadas como sustraídas en distintos puntos de la ciudad bajo las modalidades de robo y hurto.

Las pesquisas condujeron a los investigadores hasta los domicilios allanados, los cuales funcionaban como depósitos y puntos de despiece.

En el interior de las propiedades, los efectivos hallaron y secuestraron una importante cantidad de motopartes pertenecientes a diferentes unidades, las cuales ya habían sido desmanteladas para su presunta comercialización en el mercado negro.

Detención y peritajes

Además del secuestro de los elementos, la Policía procedió a la demora de un hombre mayor de edad. El sospechoso fue identificado en el lugar y trasladado a la dependencia policial para establecer su grado de responsabilidad en los hechos investigados y determinar si posee antecedentes vinculados a este tipo de delitos.

Tanto el detenido como las piezas incautadas quedaron a disposición de la justicia.