Murió una mujer que había sido atropellada por una moto en pleno centro de Corrientes

Un siniestro vial ocurrido en pleno microcentro correntino derivó en una tragedia. Este miércoles se confirmó la muerte de una mujer de apellido Romero, quien había sido atropellada por una motocicleta el martes por la mañana en la intersección de las calles Catamarca y Junín.

El hecho, que tuvo lugar en una zona de intenso flujo peatonal y vehicular, fue alertado a los efectivos de la Comisaría Cuarta Urbana, quienes se constituyeron en el lugar para iniciar las actuaciones correspondientes.

Los detalles del impacto

Según la información recolectada por los investigadores, el siniestro fue protagonizado por una motocicleta Motomel Blitz, que era conducida por un hombre de 30 años. Por causas que aún son materia de investigación pericial, el vehículo colisionó con la mujer mientras esta circulaba por la vía pública.

Producto del fuerte impacto, la víctima sufrió heridas de consideración que obligaron a su traslado inmediato a un centro de salud de la capital provincial.

Desenlace fatal e investigación

A pesar de los esfuerzos médicos, desde el centro de salud informaron este miércoles que la paciente Romero falleció a raíz de las complicaciones derivadas de las lesiones sufridas durante el choque.

En la Comisaría Cuarta se llevan adelante las diligencias legales del caso bajo las directrices de la Unidad Fiscal de Investigación en turno.