La rectora de un colegio denunció intimidaciones, allanaron a un alumno y encontraron la réplica de un arma

La Policía de Corrientes allanó la casa de un alumno de nivel secundario en una ciudad del interior y halló la réplica de un arma, luego de que la rectora del colegio al que concurre formalizara una denuncia por actos intimidatorios propagados incluso por redes sociales.

Durante la siesta de este miércoles efectivos de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá ejecutaron dos órdenes de allanamiento en los barrios 40 Viviendas y Suboficiales de esa ciudad, en el marco de una causa por "supuesta intimidación pública", que había generado una profunda preocupación en la comunidad educativa y la sociedad local.



La intervención judicial se originó a partir de una denuncia radicada por la Rectora del Colegio Secundario "Barnidio Sorribes". Según la investigación, la alarma se encendió luego de que se exhibieran proyectiles de arma de fuego a través de redes sociales y se detectara que un menor de edad intentó ingresar al establecimiento con un elemento sospechoso.

Resultados

Los procedimientos, que contaron con la presencia de la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), Dra. Belén Arrúa, y el apoyo de la Comisaría Primera, arrojaron resultados positivos para la causa.

En la primera vivienda registrada, los agentes secuestraron cuatro proyectiles calibre 9 mm y un teléfono celular, dispositivo que será peritado para determinar su vinculación con las publicaciones en redes.

En el segundo domicilio, se incautó una réplica de pistola 9 mm, fabricada en material plástico de color negro.

De acuerdo con las fuentes policiales, el intento de ingreso del menor con el arma de juguete fue frustrado gracias a un operativo de prevención conjunto entre la policía y las autoridades escolares, quienes realizaban un control preventivo de mochilas en el acceso al edificio de Avenida Laprida y Monte Caseros.

La causa ha sido caratulada preventivamente como “Intimidación Pública”, bajo los términos del Artículo 211 del Código Penal, debido al temor generalizado que el accionar provocó en la institución y la población.