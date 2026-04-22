Puente Belgrano: rescataron a una mujer en crisis emocional

Una rápida intervención de las autoridades sobre el puente interprovincial General Belgrano derivó este miércoles al mediodía en el rescate de una mujer que atravesaba una grave crisis emocional.

La emergencia se activó tras el alerta de transeúntes y conductores que circulaban por el viaducto, quienes advirtieron la presencia de una persona en aparente estado de crisis. De inmediato, se desplazaron al lugar efectivos de la Unidad Especial de Tránsito y Caminos de la Policía de Corrientes.

Al arribar al sitio, los agentes iniciaron un protocolo de diálogo y contención emocional.

Tras varios minutos de comunicación, los uniformados lograron generar un vínculo de confianza con la mujer, hasta que finalmente hicieron que desistiera de su accionar y fuera puesta a resguardo.

Una vez asegurada la escena, la mujer fue trasladada a un sector seguro donde recibió las primeras atenciones por parte de los servicios de emergencia. La rápida respuesta de las fuerzas de seguridad fue determinante para evitar lo que pudo haber sido una tragedia sobre el enlace interprovincial.