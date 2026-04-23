Condenaron a un productor ganadero por una millonaria estafa en Corrientes

La Justicia de Corrientes declaró hoy la responsabilidad penal del productor rural Rómulo Bobbio por el delito de administración fraudulenta en Curuzú Cuatiá. El caso investigó una millonaria defraudación ganadera ocurrida en 2019, que incluyó la desaparición de casi 2.000 vacas de la firma Landver S.A.

El caso: incumplimientos y allanamientos policiales

La investigación determinó que el acusado había recibido casi 2.000 cabezas de ganado bovino mediante un contrato de consignación. Los animales pertenecían a la firma Landver y estaban bajo la administración de Bobbio para su cuidado y eventual venta.

Con el paso de los meses, el acuerdo fue renovado en dos oportunidades, pero luego comenzaron los incumplimientos. La empresa propietaria reclamó reiteradamente la restitución del ganado o el pago correspondiente, sin obtener respuesta.

Posteriormente, un apoderado de Landver se presentó en el establecimiento rural junto a un escribano y, en esa ocasión, Bobbio impidió el retiro del ganado. Días después, allanamientos policiales confirmaron la ausencia de casi todos los animales.

El juicio

El tribunal consideró probado que Bobbio aprovechó el contrato para disponer de los bienes confiados a su administración. También descartó la versión de la defensa alrededor de una supuesta simulación contractual planteada durante el juicio.

Además, se hizo lugar a la acción civil presentada por la empresa damnificada y el tribunal reconoció la validez del reclamo por los daños económicos, que se estiman en torno a los $50 millones de pesos a la fecha de 2019.

La próxima instancia será el 28 de abril, cuando se realice la audiencia de cesura. En esa etapa se definirá la pena a aplicar y la reparación económica correspondiente.