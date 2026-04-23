Intendente correntino involucrado en un choque en plena lluvia

El intendente de Lomas de Vallejos, Julián Zalazar, protagonizó este jueves un violento siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 5, en las afueras de la capital de Corrientes. El accidente, ocurrido en medio de una lluvia torrencial que afectaba la visibilidad, se produjo a la altura del kilómetro 10, frente al barrio Los Quebrachos, e involucró a dos vehículos que terminaron fuera de la calzada, según confirmaron fuentes policiales.

Por razones de jurisdicción intervino laUna dotación del cuartel Capital de los Bomberos Voluntarios concurrió y brindó asistencia a los damnificados y colaboró en extraer los vehículos de la calzada mojada.A pesar de la magnitud del choque y los importantes daños materiales registrados, todos los involucrados resultaron ilesos. Personal de salud asistió a los ocupantes en el lugar del hecho, confirmando que no fue necesario realizar traslados hospitalarios. Actualmente, las autoridades policiales trabajan en las peritajes correspondientes para determinar las responsabilidades del siniestro en una jornada marcada por las condiciones climáticas adversas.