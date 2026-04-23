Una mujer apuñaló y mató a su pareja en Corrientes

La Policía de Corrientes informó que el miércoles se produjo un hecho trágico en la localidad de Gobernador Virasoro. Se investiga un caso de homicidio que tiene a una mujer como la atacante y un hombre como la víctima fatal.

Efectivos de la Comisaría Distrito Primera de Gobernador Virasoro, en conjunto con la Unidad Fiscal de la jurisdicción, iniciaron una investigación por un homicidio ocurrido en la noche del miércoles. El hecho tuvo lugar en el Barrio EPAM Sur, donde un hombre de 35 años murió tras recibir heridas de arma blanca.

La Policía fue alertada inicialmente sobre un fuerte conflicto que se desarrollaba en el interior de una vivienda de la zona.

Una vez en el lugar, se constató que la víctima presentaba lesiones compatibles con un ataque corto-punzante, por lo que se solicitó de urgencia la presencia de personal médico.

Muerte y detención

Los profesionales de emergencias médicas que llegaron al lugar confirmaron que el hombre ya se encontraba sin signos vitales. Es así que se preservó la escena del crimen para el trabajo de los peritos y el levantamiento de pruebas.

Las autoridades procedieron a la demora y posterior detención de la pareja de la víctima, una mujer de 44 años. La misma es apuntada como la presunta autora del ataque.

Asimismo, los efectivos policiales lograron el secuestro de un arma blanca en el lugar del hecho, la cual se presume fue la herramienta utilizada para cometer el homicidio.

Avance de la causa

Tanto la mujer detenida como el elemento secuestrado fueron puestos a disposición del fiscal interviniente.

La sospechosa fue trasladada a la comisaría correspondiente bajo la carátula de supuesto homicidio, mientras se esperan los resultados de la autopsia y otras pericias complementarias para esclarecer los pormenores del hecho..