Corrientes: robaron joyas y una caja fuerte en una casa del barrio San Martín

Tres delincuentes armados y con los rostros cubiertos protagonizaron un robo en una casa del barrio San Martín de la ciudad de Corrientes. El hecho ocurrió ayer a la tarde y provocó el despliegue de un operativo policial en la zona.

Según la información preliminar, los sospechosos se movilizaron en una moto y habrían actuado de manera planificada. Se sabe que uno de los delincuentes ingresó al domicilio tras escalar un muro y luego facilitó el acceso de los otros dos. Una vez en el interior, robaron joyas y una caja fuerte con alrededor de 2 millones de pesos.

La investigación

A partir de las grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, se sabe que los ladrones escaparon en moto por la calle Héroes Civiles en dirección al barrio San Benito.

Los videos son parte de la investigación de la Policía, al igual que las imágenes internas de la casa asaltada. Parte del hecho quedó registrado con buena definición y se tiene detalles de los rostros de los involucrados, pese a que utilizaron barbijos y pasamontañas

La investigación está a cargo de la Comisaría Segunda de Corrientes, que trabaja en la identificación de los autores. De acuerdo con los primeros datos, al menos uno de los sospechosos ya habría sido identificado.