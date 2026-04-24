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Decreto provincial

Corrientes: oficializaron ascensos en el Servicio Penitenciario

La medida del gobernador Juan Pablo Valdés alcanza a personal superior y subalterno.

Por El Litoral

Viernes, 24 de abril de 2026 a las 10:40

El Gobierno de Corrientes oficializó los ascensos en el Servicio Penitenciario para la promoción 2025. La medida alcanza al personal superior y subalterno y se oficializó mediante un decreto firmado el 21 de abril por el gobernador Juan Pablo Valdés.

La disposición establece el pase al grado inmediato superior para los agentes incluidos en esta promoción anual. Según indicó el Servicio Penitenciario, el reconocimiento responde al desempeño, la disciplina y el compromiso demostrado en funciones.

Desde las redes sociales de la institución destacaron el logro como resultado del esfuerzo cotidiano del personal. Además, valoraron la vocación de servicio y la responsabilidad en el cumplimiento de tareas.

 

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