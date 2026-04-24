Secuestran más de 300 kilos de pescado transportados de forma ilegal en Corrientes

La Policía de Corrientes y Gendarmería nacional lograron interceptar un importante cargamento de pescado que se dirigía hacia centros de comercialización sin cumplir con los requisitos sanitarios y legales vigentes. El procedimiento tuvo lugar este jueves sobre la Ruta Nacional N° 12, en jurisdicción de la localidad de Ituzaingó.

El operativo fue encabezado por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la Policía de Corrientes, en colaboración con efectivos de la Gendarmería Nacional y personal de la Dirección de Recursos Naturales. La detección se produjo durante los controles rutinarios de prevención que se realizan sobre el corredor vial.

Cargamento y decomiso

Durante la inspección de un vehículo utilitario marca Renault Kangoo, los agentes detectaron que el interior del rodado estaba colmado de piezas de distintas especies protegidas.

Al solicitar la documentación de rigor, el conductor no pudo acreditar la procedencia, el origen ni la trazabilidad de la carga, lo que motivó el inicio inmediato de las actuaciones administrativas y judiciales.

Según el acta labrada en el lugar, el cargamento superaba los 300 kilogramos y estaba compuesto por especies de alto valor comercial y ecológico, entre las que se destacan: surubí, boga, pacú, patí.

Situación legal

Ante la irregularidad de la situación, se dispuso el secuestro preventivo tanto de la mercadería como del vehículo utilitario.

Todo lo incautado quedó a disposición de la fiscalía en turno, mientras que el personal de Recursos Naturales procedió al decomiso definitivo de la mercadería por infracción a las leyes de preservación de la fauna.