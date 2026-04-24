Trasladaron a una cárcel de Corrientes al hombre que le vendía droga a su hijo

El hombre que fue condenado en Esquina el pasado 19 de abril por comercialización de estupefacientes (narcomenudeo) mediante un acuerdo de juicio abreviado pleno, fue trasladado este viernes a la ciudad de Corrientes, para ser alojado en la Unidad Penal N°1 de San Cayetano, según confirmó el portal Actualidad Esquina.

Cabe señalar que Néstor Fabián Herrera recibió la sentencia homologada por el juez de Garantías, Jorge Gustavo Vallejos, seis días después que fuera atrapado en el barrio San Benito de Esquina con marihuana fraccionada para la venta.

El hombre fue condenado a 7 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo luego que el fiscal Javier Mosquera probara su culpabilidad y cerrara el acuerdo en menos de una semana.

Cabe señalar que la investigación inició por la denuncia de una exconcubina del acusado, madre de un joven consumidor, quien denunció que Herrera le vendía drogas a su propio hijo.

El condenado operaba desde un domicilio particular que funcionaba como punto de venta al menudeo, que allanado en un operativo de la Prefectura Naval Argentina.

Durante el operativo, secuestraron pequeñas dosis de marihuana, dinero en efectivo en billetes de baja denominación y elementos utilizados para el armado de cigarrillos.

Además, en el patio del inmueble hallaron una planta de cannabis sativa de aproximadamente 3 metros y medio de altura. Los narcotest realizados arrojaron resultado positivo.