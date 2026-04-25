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Corrientes: secuestraron 26 motos en operativos nocturnos contra los grupos “stunt”

Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este sábado en distintos puntos de la capital provincial.

Por El Litoral

Sabado, 25 de abril de 2026 a las 16:36

La Policía de Corrientes secuestró 26 motos durante operativos de control enfocados a contener a los grupos "stunt". Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este sábado en distintos puntos de la capital provincial.

El dispositivo incluyó identificación de personas y controles específicos para detectar a los denominados “stunt”. Estos grupos de motociclistas realizan maniobras peligrosas que ponen en riesgo la circulación.

Según informaron fuentes policiales, las motocicletas retenidas estaban vinculadas a este tipo de prácticas ilegales. En consecuencia, a los conductores mayores se les hicieron actas por infracciones.

En tanto, dos menores de edad fueron llevados con sus padres o tutores, iniciándose también actuaciones administrativas hacia los responsables legales. 

Desde la fuerza indicaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida. El objetivo es erradicar estas prácticas ilegales y garantizar mayor seguridad en la vía pública.

 

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