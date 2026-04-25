Corrientes: secuestraron 26 motos en operativos nocturnos contra los grupos “stunt”

La Policía de Corrientes secuestró 26 motos durante operativos de control enfocados a contener a los grupos "stunt". Los procedimientos se realizaron durante la madrugada de este sábado en distintos puntos de la capital provincial.

El dispositivo incluyó identificación de personas y controles específicos para detectar a los denominados “stunt”. Estos grupos de motociclistas realizan maniobras peligrosas que ponen en riesgo la circulación.

Según informaron fuentes policiales, las motocicletas retenidas estaban vinculadas a este tipo de prácticas ilegales. En consecuencia, a los conductores mayores se les hicieron actas por infracciones.

En tanto, dos menores de edad fueron llevados con sus padres o tutores, iniciándose también actuaciones administrativas hacia los responsables legales.

Desde la fuerza indicaron que estos operativos forman parte de una estrategia sostenida. El objetivo es erradicar estas prácticas ilegales y garantizar mayor seguridad en la vía pública.