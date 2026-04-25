Narcomenudeo: ocultaron $300 mil en un bable en Corrientes

En Curuzú Cuatiá la Policía realizó allanamientos por drogas en los barrios Villa del Parque y Centenario, donde halló evidencia de comercialización de estupefacientes y además incautó $300 mil que habían ocultado en un bable.

Fue un operativo de la División de Investigación Criminal bajo directivas de la Unidad Fiscal en turno, quienes antes requisaron inmuebles en el barrio Santa Rita. En el marco de la implementación de la nueva Ley de Narcomenudeo, la Policía de Corrientes dio un nuevo paso en la desarticulación de puntos de venta de estupefacientes en la ciudad.

Las órdenes de allanamiento derivaron en el secuestro de una importante suma de dinero y elementos probatorios.Los procedimientos fueron el resultado de una línea investigativa que se inició la semana pasada, tras un operativo positivo con secuestro de marihuana en el barrio Santa Rita. En esta oportunidad, las tareas se concentraron en dos viviendas ubicadas en los barrios Villa del Parque y Centenario.

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Durante la requisa en uno de los domicilios, los investigadores lograron detectar un ingenioso método de ocultamiento: una bolsa negra con $300 mil pesos en efectivo que se encontraba escondida en el interior de un parlante de música. Además del dinero, los efectivos incautaron otros elementos de interés que fueron incorporados a la causa judicial para profundizar la investigación.

Desde la fuerza destacaron que el éxito de los operativos fue posible gracias al trabajo coordinado con el Ministerio Público Fiscal, representado por los doctores Belén Arrúa y Óscar Cañete, y el apoyo del Juez de Garantías, Dr. José Vega.

Si bien en esta etapa del proceso no se produjeron detenciones, las autoridades confirmaron que las actuaciones continúan firmes bajo las nuevas normativas vigentes, buscando sentar precedentes en el combate contra el tráfico de sustancias a pequeña escala en la región.