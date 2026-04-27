Condenan a 7 años de prisión a un interno que montó un kiosco narco en la cárcel de Corrientes

La Justicia de Corrientes condenó a 7 años de prisión a un interno del Complejo Penitenciario N° 1 por organizar y regentear un punto de venta de drogas dentro del penal. El hallazgo se produjo durante un operativo de rutina que dejó al descubierto una red de microtráfico en el pabellón de mediana seguridad.

El operativo que originó la causa tuvo lugar el 25 de enero de 2024 en el Sector de Mediana Seguridad N° 2, específicamente en el Módulo N° 4, Celda N° 8. Allí, el interno identificado como G.R. fue sorprendido por el personal penitenciario en posesión de una suma de dinero en efectivo que ascendía a $72.400, cuya procedencia no pudo justificar.

Droga fraccionada para la venta

Al profundizar la inspección de la celda, los efectivos detectaron que sobre un estante se encontraba una bolsa plástica negra que funcionaba como depósito del "kiosco". En su interior, se hallaron 57 envoltorios pequeños y 8 envoltorios de mayor tamaño que contenían una sustancia blanquecina.

Asimismo, dentro de un bolso gris oculto en la habitación, los guardias secuestraron otros 19 envoltorios con una sustancia vegetal de color verde amarronado.

Tras dar aviso a la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de la Policía de Corrientes, los test orientativos confirmaron la naturaleza de los estupefacientes:

Cocaína: 5 gramos fraccionados en dosis mínimas y otros 28 gramos en envoltorios de mayor dimensión.

Marihuana: 5 gramos distribuidos en 19 dosis.

Tecnología: se procedió además al secuestro de dos teléfonos celulares, elementos prohibidos que habrían sido utilizados para coordinar el ingreso de la droga y las ventas internas.

Fallo judicial

La evidencia recolectada, que incluyó el pesaje total de la sustancia y el dinero fraccionado, permitió a la fiscalía sostener la acusación por comercialización de estupefacientes. El tribunal consideró que el hallazgo de la droga ya fraccionada, sumado a los dispositivos de comunicación y el dinero, eran pruebas contundentes de una actividad ilícita sostenida en el tiempo dentro del penal.

Finalmente, el magistrado interviniente dictó la sentencia de 7 años de prisión.