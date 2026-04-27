Robo millonario en Corrientes: desvalijaron un corralón tras forzar una caja fuerte

Un millonario robo se registró este lunes en un corralón de la ciudad de Corrientes, cuando delincuentes forzaron una caja fuerte y se llevaron una gran cantidad de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en la empresa “Cerámica Ruta 12”, ubicada en la intersección de las calles Tacuarí y Estado de Israel, en el barrio Villa Celia. Según las primeras informaciones, los autores del robo ingresaron por una puerta trasera tras forzar los candados.

Forzaron la caja fuerte y actuaron con precisión

De acuerdo a lo trascendido, los delincuentes utilizaron herramientas para violentar una caja fuerte que se encontraba dentro de una oficina del lugar, de donde sustrajeron el dinero y cheques.

Asimismo, se detectó que el sistema de cámaras de seguridad había sido desconectado, al igual que la conexión a internet del establecimiento.

En este sentido, los investigadores se encuentran trabajando con registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona, y datos concretos a fin de avanzar en la identificación de los autores.