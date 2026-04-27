¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Barrios de Pie Lotería Correntina
Policía de Corrientes Barrios de Pie Lotería Correntina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Capital

Robo millonario en Corrientes: desvalijaron un corralón tras forzar una caja fuerte

El hecho ocurrió en el barrio Villa Celia de la capital correntina. 

Por El Litoral

Lunes, 27 de abril de 2026 a las 08:07

Un millonario robo se registró este lunes en un corralón de la ciudad de Corrientes, cuando delincuentes forzaron una caja fuerte y se llevaron una gran cantidad de dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en la empresa “Cerámica Ruta 12”, ubicada en la intersección de las calles Tacuarí y Estado de Israel, en el barrio Villa Celia. Según las primeras informaciones, los autores del robo ingresaron por una puerta trasera tras forzar los candados.

Forzaron la caja fuerte y actuaron con precisión

De acuerdo a lo trascendido, los delincuentes utilizaron herramientas para violentar una caja fuerte que se encontraba dentro de una oficina del lugar, de donde sustrajeron el dinero y cheques. 

Asimismo, se detectó que el sistema de cámaras de seguridad había sido desconectado, al igual que la conexión a internet del establecimiento.

En este sentido, los investigadores se encuentran trabajando con registros fílmicos de cámaras de seguridad de la zona, y  datos concretos a fin de avanzar en la identificación de los autores.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD