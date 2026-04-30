Robó una mochila con dinero en Corrientes y cayó cuando huía a Buenos Aires

La Policía de Corrientes logró detener este jueves a un joven de apellido Sánchez, acusado de haber sustraído una mochila con una importante suma de dinero y una computadora del interior de un vehículo estacionado en la capital provincial.

El sospechoso fue capturado mientras intentaba escapar hacia la provincia de Buenos Aires a bordo de un colectivo de larga distancia.

El hecho delictivo se produjo el miércoles en la intersección de la avenida Juan Torres de Vera y Aragón y la calle San Lorenzo. La víctima denunció que, tras dejar su auto estacionado se llevaron una mochila que contenía moneda nacional, divisas extranjeras y una notebook marca Lenovo.

Cámaras, remises y una fuga frustrada

La Dirección de Investigación Criminal (DIC) inició las tareas de campo analizando los registros fílmicos de la zona. Las cámaras permitieron identificar al autor del hecho y el momento exacto en que abordaba un remís para alejarse del lugar.

Al localizar al chofer del vehículo de alquiler, los efectivos determinaron que el sospechoso se había dirigido a un domicilio del barrio Jardín y que, poco después, se había trasladado a la terminal de ómnibus con un pasaje hacia Buenos Aires.

Con esta información, se emitió una alerta roja a todas las dependencias de las rutas nacionales. El trabajo coordinado dio frutos cuando personal de la Comisaría de distrito Primera de Curuzú Cuatiá interceptó el ómnibus en el que viajaba Sánchez.

Un handy y recupero de bienes

Al momento de la demora, los efectivos realizaron una requisa y hallaron entre las pertenencias del sospechoso dinero en efectivo, un handy y prendas de vestir.

Paralelamente, la División de Investigación Criminal de Mercedes logró recuperar la notebook Lenovo de la víctima, la cual había sido abandonada o despachada en la terminal de esa localidad durante una de las paradas del micro.

Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente para continuar con las diligencias judiciales de rigor.