Horror en Corrientes: murió un hombre tras ser atacado por su padrastro

La Policía de Corrientes informó este domingo que murió un hombre de 32 años luego de protagonizar una pelea con su padrastro en la localidad de San Cosme.

El hecho ocurrió a las 6.40 del domingo, en una vivienda ubicada sobre calle Elena Osuna al 3400, donde la víctima identificada como Cristian Romero se encontraba con su padrastro, un hombre de apellido Coutada, de 50 años.

Según la información inicial, ambos protagonizaron una discusión que se había desencadenado tras una noche marcada por consumo de alcohol y presuntas sustancias.

En ese contexto, Romero habría atacado con un machete, lo que derivó en una reacción por parte de su padrastro.

Ante esto, Coutada intentó reducirlo y lo sujetó fuertemente del cuello, provocándole la muerte por asfixia.

Tras el hecho, el hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes para esclarecer en detalle lo ocurrido.

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