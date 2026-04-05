Encontraron el cuerpo de una mujer en el río Paraná

Prefectura Naval informó este domingo que hallaron el cuerpo de una mujer en aguas del río Paraná, a la altura del puente Chaco-Corrientes.

El hecho se registró durante la siesta del domingo, cuando un efectivo de Gendarmería detectó la presencia de una mujer en el agua y pidió ayuda a pescadores que se desplazaban en una canoa cercana, con el objetivo de intentar asistirla.

Los pescadores acudieron rápidamente al lugar e intentaron socorrerla. Sin embargo, al alcanzarla constataron que ya no presentaba signos vitales.

Minutos más tarde, personal de la Prefectura Naval Argentina llegó al lugar y se sumó al operativo, utilizando una embarcación para retirar el cuerpo del agua.

La víctima, de aproximadamente 50 años, fue finalmente extraída del río, dando intervención a las autoridades correspondientes.

Tras el hallazgo, la Policía de la provincia del Chaco tomó intervención en el caso y quedó a cargo de las actuaciones para determinar cómo se produjo el hecho.