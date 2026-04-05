Los padres de Loan piden investigar posibles operaciones de desinformación

Los padres de Loan Peña solicitaron a la Justicia investigar posibles operaciones de desinformación, financiamiento y entorpecimiento de la investigación penal por la desaparición del niño que ocurrió el 13 de junio de 2024.

María Noguera y José Peña, padres de Loan, con el patrocinio Dra. María Belén Russo Cornara, presentaron la apertura de una investigación autónoma “destinado exclusivamente a investigar posibles operaciones de desinformación, financiamiento y entorpecimiento de la investigación penal, sin afectar ni contaminar el objeto procesal de la causa principal”.

La apuntada por los padres el chico correntino es Kitty Sanders, que en las redes sociales se presenta como autora de 2 libros, investigadora, especialista en tema Trata de Personas y locutora.

En el escrito que se hizo llegar a la jueza Cristina Pozzer Penzo, manifiestan que se investigue la “existencia de estructuras organizadas de producción y difusión de contenido falso o distorsivo, la posible inyección de financiamiento para tales fines, la eventual intervención coordinada de actores no institucionales y la relación de dichas conductas con el desarrollo del proceso penal en curso”.

En la presentación hace foco en la persona conocida públicamente como “Kitty Sanders”

Por eso se pidió “la identificación completa, precisa y verificable de las personas que han intervenido extraprocesalmente en el caso”.

La solicitud de extiende a “Eventuales intermediarios, facilitadores o contactos locales”, como así también a “sujetos que se hayan autopresentado como testigos, peritos o investigadores sin designación formal”.

Agega que “se evalúe la eventual cooperación internacional con estructuras internacionales de desinformación o financiamiento”.

La solicitud de los padres de Loan se suma a la que realizó el fiscal federal, Carlos Schaefer, que solicitó iniciar en Goya una investigación para determinar si las maniobras de supuesta intromisión rusa en la Argentina mediante una campaña de desprestigio al Estado y al Gobierno de la Nación incluyeron la propagación de información falsa sobre la desaparición de Loan Danilo Peña, relacionada con el grupo de personas imputadas por encubrimiento en el juicio que se realizará este año.