Corrientes: un hombre murió tras el incendio de una vivienda en el barrio Malvinas

La Policía de Corrientes informó este lunes que un hombre de 69 años falleció tras el incendio de una vivienda en el barrio Malvinas de la localidad corrrentina de San Carlos.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, en una casa ubicada por calle Laprida, entre Independencia y Yapeyú.

Al llegar al lugar, los policías constataron un incendio de importantes dimensiones, por lo que solicitaron la colaboración de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron intensamente para sofocar las llamas.

Una vez controlado el fuego, los equipos de emergencia ingresaron al inmueble y hallaron a un hombre de 69 años que se encontraba en la vivienda al momento del incendio.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que se iniciaron las actuaciones correspondientes con intervención de la unidad fiscal.

En tanto, la Comisaría de distrito San Carlos continúa con las diligencias del caso para esclarecer lo ocurrido.