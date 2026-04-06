Qué reclaman los padres de Loan en las cartas enviadas a Milei y a la Corte Suprema

La causa por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó un nuevo capítulo este lunes 6 de abril, cuando sus padres enviaron cartas a las principales autoridades del país para pedir el inicio del juicio oral.

Los escritos fueron dirigidos al presidente Javier Milei, al ministro de Justicia, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al titular de la Cámara Federal de Casación Penal, en un gesto que busca acelerar el proceso judicial.

Un pedido concreto: que el juicio se realice

Lejos de planteos extensos o discursos políticos, el contenido de las cartas fue directo y contundente: que el juicio oral se lleve adelante, que se realice correctamente y que no se demore.

El reclamo apunta a garantizar que la causa avance hacia una instancia clave, en medio de la expectativa por esclarecer lo ocurrido con el niño, desaparecido en la provincia de Corrientes el 13 de junio de 2024.

Un mensaje a las máximas autoridades

Las cartas no fueron dirigidas a los medios ni a la opinión pública, sino a los principales responsables del sistema institucional y judicial del país, en busca de una respuesta concreta.

Se trata de un paso más en el reclamo que los padres sostienen desde hace meses: la aparición de Loan con vida y el avance de la causa judicial.

Un reclamo que persiste

En un contexto de profunda preocupación, la familia decidió reforzar su pedido con esta acción formal, con el objetivo de que el caso no pierda impulso.

El mensaje, resume una exigencia central: que la Justicia actúe con celeridad y garantice el desarrollo del juicio oral, en una causa que conmueve a todo el país.