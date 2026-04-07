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Corrientes: choque entre camión y camioneta sobre Ruta 27 dejó un herido

El hecho ocurrió a dos kilómetros de la localidad de Lavalle. Intervinieron policías, bomberos y personal de salud.

Por El Litoral

Martes, 07 de abril de 2026 a las 11:13
Cortesía de FM San Roque

Un siniestro vial se registró en la mañana de este martes sobre la Ruta Provincial 27, a unos dos kilómetros al norte de la localidad de Lavalle.

El hecho fue protagonizado por un camión que transportaba hortalizas y una camioneta Volkswagen Amarok, que colisionaron sobre la cinta asfáltica por causas que aún se investigan.

Un herido leve

Como consecuencia del impacto, se registró una persona con lesiones leves. Por otro lado, solamente se tuvo que lamentar daños materiales en ambos vehículos.

Intervención en el lugar

En el lugar de los hechos se presentaron efectivos policiales, personal de salud y bomberos voluntarios de la zona.

De esta manera se asistió a los involucrados y se realizaron las tareas correspondientes.

Con información de FM San Roque.

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