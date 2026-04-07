Detectaron traslado de hacienda irregular que partió de Corrientes

En el marco de los operativos de control sanitario y vial realizados por la Policía de Entre Ríos, se procedió a la intercepción de un transporte de carga que trasladaba ganado en infracción a las normativas sanitarias vigentes. El procedimiento destacó que el cargamento, compuesto por 71 terneros bovinos con presencia de garrapatas, había iniciado su itinerario en la ciudad de Mercedes, provincia de Corrientes.



El vehículo identificado es un transporte de carga marca Volkswagen Constellation 19.330, equipado con un semirremolque y acoplado jaula ganadera.

Según la documentación presentada, el destino final de los animales era la localidad de Pozo del Molle, en la provincia de Córdoba.



Tras la constatación fehaciente de la presencia de los parásitos, las autoridades policiales dieron inmediata intervención al personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de la Fundación Correntina para la Sanidad Animal (Fucosa).



Los organismos competentes procedieron a la formalización de las actas correspondientes, determinando el regreso inmediato de la carga y el transporte a su lugar de origen en Corrientes.

Esta medida se tomó en estricto cumplimiento de la Ley Nacional 12.566 y la legislación vigente en materia de lucha sanitaria, con el fin de evitar la propagación de plagas y garantizar el estatus sanitario de la región.